Власти Азербайджана объяснили проведение внеочередных президентских выборов международными мероприятиями. Оппозиция говорит об экономическом кризисе

CA-NEWS (CA) - Причиной назначения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым внеочередных президентских выборов стали, в том числе, международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Об этом сообщает «АПА» со ссылкой на заявление помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

«Ранее выборы планировались 17 октября. Но, начиная с мая в стране будут проведены мероприятия высокого международного уровня. Это и мероприятия в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики, и Международный гуманитарный форум. Большинство этих мероприятий запланировано на конец года и совпадали бы с выборами», - говорится в заявлении Гасанова.

В понедельник, 5 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля 2018 года. Позднее в этот день правящая партия страны (Конфедерация профсоюзов Азербайджана) приняла решение о выдвижении кандидатуры Алиева на пост президента.

Среди других кандидатов, чьи партии заявляли о президентских амбициях, - бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар и лидер другой оппозиционной партии ПНФА (Народный фронт Азербайджана) Али Керимли.

Как сообщает Би-би-си, Иса Гамбар связывает решение о переносе выборов с ухудшающимся экономическим состоянием страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад. «Власти понимают, что кризис усиливается, и к концу года недовольство в обществе возрастет, а с ним и протестные настроения электората», - говорит он.

Лидер Народного фронта Азербайджана Али Керимли считает, что Алиев, перенося дату выборов, хочет сократить время для предвыборной подготовки своим конкурентам.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли отмечает, что азербайджанское общество не готово к такой неожиданной перемене. «Наше общество не готово к таким выборам, и, возможно, власти рассчитывали именно на это, чтобы провести эти поспешные выборы, - говорит он. - Мы много занимались мониторингом выборов, и за год до выборов все знали, когда те начнутся, плохо ли хорошо политические партии готовились к ним, в столице, в регионах, а сейчас за 2 месяца это физически невозможно».

Кроме того, по его словам, резкое сокращение времени до начала выборов может сильно затруднить работу международных мониторинговых групп, которые могут не успеть получить мандат.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что экономическая ситуация в стране играет на руку президенту Алиеву. «Как человек, имеющий достаточно хорошее международное образование, он (Ильхам Алиев — ред.) понимает, что пока ситуация в экономике благоприятна», - говорит заместитель главы института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта, Алиев стремится воспользоваться относительно высокими ценами на нефть — основного продукта экспорта Азербайджана.

Ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик в свою очередь отмечает, что перенос выборов позволяет Алиеву достигнуть сразу несколько целей. «Во-первых, он сможет закрепить свой новый мандат раньше, через месяц после президентских выборов в России. Во-вторых, Алиев стремится поскорее начать новый срок, потому что Азербайджан должен сейчас ускорить экономические процессы. Главное — это практические соображения», - подчеркивает эксперт.

Впервые Ильхам Алиев, сын главы еще советского Азербайджана, а затем президента страны Гейдара Алиева, был избран на пост своего отца в 2003 году. Летом 2016 года в стране прошел еще один референдум. По его итогам срок президентских полномочий был увеличен с пяти до семи лет, а также был введен пост вице-президента. В настоящее время им является супруга президента страны Мехрибан Алиева, что делает Азербайджан единственным государством на постсоветском пространстве, где «вторая половина» главы государства высотупает в роли его заместителя. В случае, если после прогнозируемого переизбрания с ним что-то произойдет, его супруга останется главой государства до следующих выборов. Референдум также увеличил действие президентского мандата, поэтому новые выборы состоятся только в 2025 году.