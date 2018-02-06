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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией КНР

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики. В рамках встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и высказали предложения по дальнейшему наращиванию туркмено-китайского партнерства, сообщает пресс-служба туркменского ведомства.

Говоря о высоком уровне сотрудничества между Туркменистаном и Китаем, стороны отметили стратегический характер партнерства между странами в различных областях.

Китайская сторона высоко оценила высокие темпы развития экономики Туркменистана, а также внешнеполитические инициативы страны, в том числе направленные на возрождение Великого Шелкового пути. Стороны также отметили важность совместных усилий для реализации большого потенциала в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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