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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан не будет принимать национальных стандартов на халал продукцию

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не будет принимать национальных стандартов на халал продукцию. Об этом 6 февраля на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Галымжан Дугалов.

По его словам, на сегодняшний день Духовное управление мусульман Казахстана занимается этим вопросам.

«Они разработали ряд стандартов для халал продукции. Ведется работа совместно с малазийским департаментом, который утверждает подобные стандарты. За основу взят малазийский опыт», - сказал чиновник.

«Со стороны государства совместно с Министерством по делам религий было принято решение, что мы не будем принимать государственные национальные стандарты на халал продукцию. Этим будет заниматься Духовное управление. При ДУМК есть соответствующая организация, которая занимается вопросами освидетельствования данных товаров», - пояснил Г.Дугалов.

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