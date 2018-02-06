Мы не можем подтвердить информацию о гибели Гулмурода Халимова, - заместитель помощника Госсекретаря США по Афганистану и ЦА

CA-NEWS (TJ) - В ходе своего визита в Таджикистан 3-4 февраля заместитель помощника Государственного секретаря США по Афганистану и Центральной Азии Генри С. Эншер встретился в Душанбе с представителями правительства и гражданского общества РТ.

Посольство США в Таджикистане сообщило, что особое внимание на переговорах уделялось расширению сотрудничества между США и Таджикистаном.

Перед вылетом из Душанбе в Бишкек Эншер в интервью Радио Озоди говоря о ситуации на таджикско-афганской границе сообщил: "Мы стали свидетелями того, что боевики группировки "Великий Хорасан" появились в некоторых восточных провинциях Афганистана. Последнее время их можно увидеть и на северо-востоке страны. Власти Таджикистана заявили, что они обеспокоены присутствием этих боевиков на севере Афганистана и выразили желание на более тесное сотрудничество. Мы продолжаем сотрудничество и с правительствами Центральной Азии, и с правительством Афганистана, чтобы свести к минимуму угрозы со стороны ячейки "Великий Хорасан".

Отвечая на вопрос о ликвидации опального полковника, экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова и насколько информация о его смерти соответствует действительности, Эншер ответил, что США не подтверждают эту информацию.

"Русские о многом говорят. Мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы подтвердить эту информацию...", - отметил зампомощника Государственного секретаря.

Говоря о сокращении со стороны США финансирования различных программ, Эншер добавил: "...Я сейчас не буду говорить об этом решении с точки зрения внутренней политики. Но мы продолжаем способствовать развитию гражданского общества, т.к. считаем, что только сильное, ответственное, свободное гражданское общество способствует развитию любого государства. Я вчера встретился с некоторыми представителями гражданского общества Таджикистана. У нас была очень важная и интересная беседа".