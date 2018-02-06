Школьников в Ташкентской области обязали приходить на занятия в тюбетейках

CA-NEWS (UZ) - Ученикам в ряде школ Ташкентской области поручили приходить на занятия в национальных головных уборах – тюбетейках, передает centralasian.org.

Учителя школ в Бостанлыкском и Уртачирчикском районах данной области сообщили, что по рекомендации местных чиновников, школьницы сидят на уроках в традиционных «иракских» тюбетейках, а школьники – в мужских «чустских» тюбетейках.

Сотрудник Министерства народного образования Узбекистана на условиях анонимности сообщил, что после внесения президентом Шавкатом Мирзиёевым предложения о внедрении школьной формы в Узбекистане «в целях развития культуры среди молодого поколения и устранения разницы между дорого и дешевой одеждой», в школах Ташобласти в качестве опыта была внедрена практика ношения тюбетеек.

Однако родители учеников некоторых школ в Ташобласти заявили, что не желают, чтобы их дети ходили в школу в национальном головном уборе.​

Житель Бостанлыкского района Миржалол Отахонов говорит, что директор школы, в которой учатся его дети, обязал всех родителей сдать деньги на покупку национальных тюбетеек.

"В школе сказали, что соберут деньги и купят ученикам одинаковые тюбетейки. Тогда я сказал директору: «Покажите мне приказ Министерства». Он не показал никакого приказа. Мне кажется, что такого документа вообще нет. Кроме всего прочего, директор сказал, что и галстуки являются обязательными. Еще приказали, чтобы все девочки приходили в школу с двумя заплетенными косичками", – сказал собеседник.

Напомним, что на видеоселекторном совещании летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что является сторонником внедрения школьной формы.