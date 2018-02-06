Сопровождающие детей-инвалидов будут освобождены от оплаты проезда в общественном транспорте Астаны

CA-NEWS (KZ) - Заместитель руководителя столичного управления занятости, труда и социальной защиты Артем Абильдинов предлагает освободить от оплаты проезда на общественном транспорте лиц, сопровождающих детей с ограниченными возможностями. Об этом он сказал 6 февраля на заседании общественного совета Астаны.

«В соответствии с постановлением постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам социально-культурного развития управлению занятости, труда и социальной защиты Астаны рекомендовано изучить возможность предоставления льготного проезда лицам, сопровождающим детей с ограниченными возможностями. В связи с чем предлагается предоставить право бесплатного проезда, в том числе одному из родителей (опекуну) ребенка-инвалида», - цитирует его слова пресс-служба акимата.

Участники заседания единогласно поддержали его предложение.