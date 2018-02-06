СМИ сообщили о попытке теракта у российского посольства в столице Афганистана

CA-NEWS (CA) - В Кабуле предотвращен теракт у посольства России в Афганистане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник. Около здания диппредставительства был обнаружен автомобиль со взрывчаткой.

В автомобиле Mazda, который был припаркован близ здания посольства, было обнаружено около тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Агентству также сообщает о том, что еще одну атаку в районе российского посольства террористам провести удалось.

Информацию о попытке теракта представитель российского посольства в разговоре с РБК не подтвердил. «Атаки на посольство не было. Информацией об обнаружении машины, начиненной взрывчаткой, посольство не располагает», - сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Афганистане.

Позднее в посольстве сообщили, что представители правоохранительных органов и спецслужб не подтвердили информацию об обнаружении заминированного автомобиля. «Вместе с тем в адрес российских загранучреждений в Афганистане постоянно поступают угрозы террористического характера», - отметили в диппредставительстве.

В январе в столице Афганистана было организовано несколько нападений террористов. Так, 20 января боевики атаковали отель Intercontinental и захватили заложников. Освободить отель от нападавших удалось лишь через сутки. Жертвами стали 22 человека, 14 из которых — граждане других стран. Позднее 27 января у здания Национального директората безопасности Афганистана произошел подрыв заминированного автомобиля, в результате которого погибли более 100 человек. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Талибан».