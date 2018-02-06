В Узбекистане пройдёт музыкальный "Фестиваль шашмакома"

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в этом месяце пройдёт “Фестиваль Шашмакома”. В рамках фестиваля будут организованны 6 вечеров, где будет исполнена узбекская традиционная классическая музыка.

Галерея изобразительных искусств Узбекистана и общество «OXUS Culture» организует совместный музыкальный проект, посвященный музыкальному наследию Шашмаком.

Первая выставка «Шашмаком» произвела большое впечатление на аудиторию, которая проходила в 2013 и 2014 годах, отметили организаторы.

В новом проекте организаторы приняли во внимание каждое разделение музыкального наследия Шашмаком. Посетители фестиваля могут наслаждаться всеми шестью подразделениями Шашмакома: от уникальный произведений Мушкулота (инструментальный часть) и композиций Насра (вокальный часть).

Шесть музыкальных вечеров фестиваля пройдут со 2-го по 23 февраля в Ташкенте.

Справка:

Шашмаком — разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистана. Входит в список нематериального культурного наследия человечества.