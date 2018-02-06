В детсадах Астаны появятся платные кружки

CA-NEWS (KZ) - Государственные детские сады в Астане начнут предоставлять дополнительные платные услуги. Об этом 6 февраля на заседании общественного совета акимата сообщил руководитель управления образования города Ануар Жангозин.

По его словам, данную идею предложили родители. Те уроки, которые детские сады предоставляли по стандарту образования, останутся бесплатными. Платными будут только дополнительные кружки: иностранные языки, хореография, спортивные секции, карате и йога.

«Если родитель хочет какие-то дополнительные вещи получить, то в садах появится такая возможность, как только мы юридически все утвердим», - сказал глава управления.

Он добавил, что дополнительные услуги сады станут предоставлять в марте.

А.Жангозин рассказал, что оплата будет производиться ежемесячно за 8 академических часов. Средняя стоимость урока составит от 200 до 600 тенге.