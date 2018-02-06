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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Избран новый председатель Китайского общества дружбы со странами Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - В Пекине 2 февраля прошел второй пленум Китайского общество дружбы со странами Центральной Азии. В нем приняли участие свыше 70 членов организации, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Член двенадцатого постоянного комитета ВСНП, заместитель председателя Комитета по внешним делам ВСНП, бывший вице-глава Отдела международных связей ЦК КПК Чэнь Фэнсян (на фото справа) был избран председателем организации нового созыва.

Китайское общество дружбы со странами Центральной Азии является национальной некоммерческой общественной организацией, состоящей из государственных предприятий, учреждений, частных предприятий, а также представителей разных социальных кругов, занимающихся исследованиями в отношении пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), дружественным обменом на общественном уровне и сотрудничеством с этими странами.

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