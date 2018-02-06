Экс-глава Агентства по статистике Казахстана Анар Мешимбаева вышла на свободу

CA-NEWS (KZ) - Бывший председатель Агентства по статистике Казахстана Анар Мешимбаева вышла на свободу, передает Tengrinews.kz.

5 февраля 2018 года истек срок отбывания наказания. В 2014 году Анар Мешимбаева была осуждена на семь лет. После того как апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор экс-главе Агентства по статистике без изменений, она была этапирована в колонию общего режима в Алматинской области.

Последние год и пять месяцев Анар Мешимбаева находилась в колонии-поселении в Алматинской области. Как стало известно Tengrinews.kz, в 2015 году указом президента Нурсултана Назарбаева о помиловании срок отбывания наказания для Анар Мешимбаевой был сокращен на два года.

14 февраля 2014 года Есильским районным судом № 2 Астаны был оглашен приговор. Суд признал виновной Анар Мешимбаеву в совершении преступлений по пунктам "б", "г" части 3 статьи 176 УК РК и части 3 статьи 307 УК РК и назначил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

По первой статье экс-главе Статагентства вменяли хищение более 700 миллионов тенге, выделенных на изготовление бланков, которые использовались в ходе национальной переписи в 2009 году. По второму эпизоду дела Анар Мешимбаеву обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе судебного разбирательства Анар Мешимбаева неоднократно опровергала все обвинения, заявляя о своей невиновности. "Прошу снять с меня все обвинения, потому что преступлений я не совершала, и оправдать все мои действия, потому что они на самом деле в оправдании не нуждаются. (...) Я пыталась сделать для Агентства, чтобы оно было лучшим, чтобы там было лучшее, что есть в мире. Я обращалась к международным экспертам. Почему, вы думаете, столько подписей в мою защиту, в мою поддержку из разных стран?" - заявляла в ходе судебного разбирательства Анар Мешимбаева.