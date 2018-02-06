181 тыс. гражданам Таджикистана закрыт въезд в Россию

CA-NEWS (TJ) - Въезд в Российскую Федерацию, в настоящее время закрыт 181 тыс. гражданам Таджикистана – трудовым мигрантам. Об этом на встрече с журналистами, сегодня, 6 февраля в Душанбе заявила министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода.

«В данном направлении, конечно, мы проводим определенную работу. Ранее, по итогам переговоров и встреч с российской стороной были амнистированы 102 тыс. наших мигрантов, то есть им был открыт въезд в РФ. Но, все равно сейчас въезд на территорию РФ закрыт для 181 тыс. граждан РТ», – отметила министр.

По ее данным, 4 тыс. граждан, въезд которым в Россию был закрыт, были обеспечены работой на родине. «В 2017 году в трудовую миграцию выехало 487 тыс. 775 человек, что на 29 тыс. 551 человек, или на 6% меньше по сравнению с 2016 годом», – сообщила Сумангул Тагойзода.

«Мы подготовили проект о пенсионном обеспечении граждан Таджикистана, работающих в России. Провели ряд переговоров с российской стороной. Проект готов и находится на стадии изучения», – подчеркнула она.

Говоря о привлечении граждан Таджикистана на работу в страны Европы, министр отметила: «Мы не выдавали соответствующей лицензии ни одной из компаний. Единственное, что была договоренность с Польшей, куда мы направили 14 человек. Тут существуют проблемы с визой. Наши граждане выезжают на заработки в Европу или Южную Корею по туристической визе. Официально компаний, занимающихся трудоустройством наших граждан в Европе, нет», – отметила глава Минтруда.

По данным министра, в 2017 году миграционной службой страны, согласно квоте разрешения на работу на территории Таджикистана выдано 6 тыс. 645 иностранцам, сообщает Авеста.

«За нарушения миграционного законодательства страны административные меры приняты в отношении 474 граждан иностранных государств, 173 иностранца выдворены с территории республики по решению судов. Это, в основном граждане Афганистана и КНР. Нелегалы, в большинстве своем выявлены в ходе операции «Нелегал», которая проводится в Таджикистане ежегодно в два этапа», – закрыла тему Сумангул Тагойзода.