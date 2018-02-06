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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане от взрыв газобаллона в автомобиле погибло двое

CA-NEWS (UZ) - В Коганском районе Бухарской области из-за взрыва газового баллона в автомобиле погибло два человека.

«2 февраля ночью произошел взрыв газового баллона в автомобиле марки «Матиз» на территории Коганского района Бухарской области, в результате которого погибли водитель и пассажир. В настоящее время проводятся следственные действия», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, что в стране с 1 февраля вступил в силу запрет на использование в автомобилях газобаллонного оборудования СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4. Теперь в авто можно устанавливать и использовать только стальные баллоны СПГ-1, имеющие цельнометаллический корпус.

В результате эксплуатации старых баллонов за последние годы в Узбекистане было зафиксировано 55 взрывов, в результате которых пострадали 23 человека и 41 человек погиб. При этом основная причина трагедий — элементарная жадность людей. Так, многие, стремясь сэкономить, заправляют баллоны сверх положенной нормы в 80%, передает anhor.uz.

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