Пресс-секретарь Путина прокомментировал аресты высокопоставленных чиновников в Дагестане

CA-NEWS (CA) - Задержания членов правительства Дагестана нельзя назвать политическим кризисом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов», - цитирует его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа». Она идет во многих регионах.

Песков подтвердил, что Путину докладывают о ходе расследования.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. У всех четырех чиновников прошли обыски. Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось в суд с ходатайством об их аресте.

В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой «врио») назначили главу фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. Позднее он отправил правительство в отставку.