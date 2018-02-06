Пресс-секретарь Путина прокомментировал аресты высокопоставленных чиновников в Дагестане

- Азия и мир, политика
- 16:53, 06 февраля 2018
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|Предыстория: В Дагестане за крупные хищения бюджета арестовано руководство республики. Их отправили спецрейсом в Москву (видео)
|Продолжение: Арестованным высокопоставленным чиновникам Дагестана предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
CA-NEWS (CA) - Задержания членов правительства Дагестана нельзя назвать политическим кризисом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов», - цитирует его слова РИА Новости.
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа». Она идет во многих регионах.
Песков подтвердил, что Путину докладывают о ходе расследования.
В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.
Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.
Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. У всех четырех чиновников прошли обыски. Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось в суд с ходатайством об их аресте.
В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой «врио») назначили главу фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. Позднее он отправил правительство в отставку.