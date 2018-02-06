Суд в Караганде приговорил к 9 годам тюрьмы обвиняемую в попытке выехать в Сирию

CA-NEWS (KZ) - К 9 годам тюрьмы приговорена 6 февраля 30-летняя Жансая Т. из Караганды, которую суд признал виновной в «приготовлении к преступлению», в участии в деятельности террористической группировки и в «вербовке несовершеннолетнего».

По версии следствия и обвинения, подсудимая пыталась присоединиться к международной террористической организации «Исламское государство» и якобы намеревалась вывезти в Сирию своего несовершеннолетнего родственника.

Сторона защиты и сама подсудимая утверждают, что в деле «много нарушений». Подсудимая Жансая Т. просила суд оправдать ее, сказав, что не пыталась на самом деле присоединиться к террористической группировке, а лишь действовала по указанию сотрудников департамента комитета национальной безопасности. В суде Жансая Т. рассказала свою версию случившегося - якобы сотрудники ДКНБ сделали ей предложение, от которого она сначала пыталась отказаться, но потом ей пришлось согласиться на их условия, чтобы помочь следствию в поимке некоего боевика, из-за которого якобы пострадал ее муж и другие люди.

"Сотрудник ДКНБ уговаривал меня войти в доверие к тому человеку, по вине которого задержан мой муж. Я была под наблюдением комитетчиков трех городов. Они всюду меня преследовали, постоянно напоминали о том человеке, и чтобы прекратить все это я решила рискнуть для выполнения идеи сотрудников ДКНБ. Я поняла, что из-за этого человека пострадала моя семья. Этот человек где-то находится и приносит вред людям. И я решила разыскать его, у меня не было никакого умысла кроме благого. Моей целью было выдать его властям. Но брать с собой несовершеннолетнего родственника я не собиралась, это неправда. Когда я решила ехать, меня задержали", - сказала в прениях подсудимая.

Жансая Т. содержится под арестом с сентября 2017 года. Она заявляет, что пыталась посредством переписки выйти на предполагаемого боевика и в последующем сдать его властям, но при попытке выехать из Караганды была задержана сотрудниками КНБ.