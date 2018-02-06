Богатейшие люди мира потеряли $114 млрд за один день из-за падения рынков

CA-NEWS (CA) - Богатейшие люди мира потеряли $114 млрд из-за резкого падения фондовых рынков США в понедельник. Об этом сообщило агентство Bloomberg на основе данных своего «списка миллиардеров», который обновляется в режиме реального времени с учетом рыночных котировок активов.

Накануне основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,6% из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones за день потерял 1175 пунктов, снизившись на 4,6%, — это рекордное дневное номинальное падение за всю историю индекса, а в процентном отношении — с августа 2011 года. S&P 500 опустился на 4,1%, а Nasdaq — на 3,78%.

Среди 500 бизнесменов, входящих в этот список, 18 человек в понедельник потеряли свыше $1 млрд. Больше всех пострадал глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, состояние которого сократилось на $5,1 млрд, до $85 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился $3,6 млрд, а самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, стал третьим по потерям, недосчитавшись $3,3 млрд.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли по $2,3 млрд, а основатель компании Microsoft Билл Гейтс — $2,25 млрд.