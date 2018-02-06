Десятки рабочих собрались перед "Абу-Даби Плаза" в знак протеста против массовых увольнений

CA-NEWS (KZ) - Попавшие под внезапное сокращение рабочие "Абу-Даби Плаза" собрались у строящегося объекта с требованием компенсации. Они ждали встречи с заместителем директора строительного проекта Рамзи Баргутом и представителями прокуратуры, которые, по словам рабочих, обещали помочь в решении конфликта.

Сантехник Ернар Сырбеков три года проработал на стройке, 25 января отпросился на похороны отца, а 5 февраля его не пустили на работу без всякого предупреждения, сообщает Informburo.kz.

"Мы хотим положенной по закону компенсации за два месяца, но мне сказали, что я получу только перерасчёт за те дни в январе, которые я проработал", – рассказывает он.

Рабочие рассказывают, что список с 400 фамилиями на увольнение пришёл полторы недели назад.

Однако сразу 400 человек увольнять не стали, попросили их вернуться на работу, но потом начали постепенно увольнять партиями. 5 февраля стало известно о сокращении сразу 60 человек.

"Нам выдавали на подпись бумаги об уходе по собственному желанию вместо тех, в которых говорится о сокращении по завершении объёма работ, – говорит один из потерявших работу Юсиф Аквердиев.

Сам он подписал бумагу о сокращении, но не все рабочие вчитывались в документы внимательно.

"То ли уволили, то ли сократили, так и непонятно. Нас обманывали, говорили, что, чем быстрее подпишем бумаги, тем быстрее получим положенные нам деньги. Но теперь говорят, что мы получим только зарплату и выплату за неиспользованный трудовой отпуск, остальное не ждите", – рассказал три года работавший на стройке бетонщик Ержан Карашулак.

В акимате Астаны заявили, что строительство "Абу-Даби Плаза" подходит к завершению. Объёмы работ уменьшились, и, соответственно, идут сокращения рабочих. Но сами рабочие говорят, что это неправда.

"Объёма нашей работы здесь ещё на два-три года года. Работы много, но объяснений никаких руководство не даёт. Здесь работает примерно 500-600 человек казахстанцев на субподряде. Избавляются от них, иностранцы продолжают работать", – говорят рабочие.

Журналисты попытались взять комментарий у господина Рамзи, однако руководство стройки демонстративно закрыло двери офиса на замок.

На момент публикации новости к рабочим никто так и не вышел, хотя они стояли на улице два часа.

5 февраля 400 рабочих "Абу-Даби Плаза" в Астане заявили о незаконном увольнении.

Министр труда Тамара Дуйсенова в свою очередь заявила, что компания увольняет не 400, а 62 человека, а строителям заплатят компенсацию в размере заработной платы.

Она пояснила, что двухмесячная компенсация, которой требуют строители, предусмотрена только в случае массового увольнение граждан в связи с ухудшением экономической ситуации. Если это касается только уменьшения объёма работ и об этом была договорённость при заключении трудового договора с работником, то это считается увольнением после выполнения объёмов работ и выдаётся месячная заработная плата.

Ситуацию на контроль взяли правоохранительные органы, и "Нур Отан".