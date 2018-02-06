Ученые назвали пластиковые упаковки бутылки, контейнера причиной бесплодия и рака

CA-NEWS (CA) - Ученые британского Эксетерского университета выявили в организме подростков следы бисфенола А — химического соединения, который входит в состав пластмассы, использующейся в бутылках с питьевой водой, а также в контейнерах для пищи. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной бесплодия и ряда онкологических заболеваний, сообщает британское издание The Telegraph.

Специалисты проанализировали образцы мочи у 94 подростков, при этом у 86% обнаружился бисфенол А (ДФП). Химическое вещество, известное как бисфенол А, можно найти в пластиковых контейнерах и бутылках с водой, а также в пластиковой упаковке.

Участники исследования пытались ограничить контакт с химическим веществом в течение недели, избегая использования пластиковой упаковки, контейнеров для пищи и бутылок. Химикат имеет относительно короткий период выведения из организма - 6 часов, но у 86% остались следы бисфенола А в организме.

По словам ученых, специально разработанная диета, нацеленная на снижении концентрации ДФП в организме, не оказалась эффективной. Даже те продукты, которые не продавались в пластиковых пакетах или контейнерах, имели ингредиенты, подвергнутые воздействию на этапе производства.

В то же время British Plastics Federation раскритиковали выводы, сделанные учеными. В организации считают истории о бисфеноле А «охотой на ведьм», которые вводят в заблуждение.