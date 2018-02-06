КЧС проведет учения на случай возможного прорыва плотины Сарезского озера

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана планирует в текущем году проведение серии учений вблизи Сарезского озера.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил журналистам председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода.

По его словам, учения «на случай возможного прорыва плотины Сарезского водохранилища» планируется проводить в районе Бартанг вблизи Сарезского озера в августе текущего года.

Говоря о нынешнем состоянии озера Сарез Р.Назарзода отметил, что ситуация находится под контролем и Управления по Сарезу получает все данные по объекту в режиме реального времени (On Line). Установленная система раннего оповещения функционирует до района Хамадони, и в текущем году планируется расширить эту систему до границы Узбекистана.

По словам начальника Управления эксплуатации системы УСОЙ и решения проблем озера Сарез Саодаткадама Маскаева, все изменения, в том числе геологические, сейсмологические, а также уровень воды и ее приток, и расход воды в озере фиксируется оборудованием, завезенным из Швейцарии.

«В настоящее время ситуация на озере Сарез стабильная, и повода для тревоги нет. Даже сильное семибальное землетрясение, которое произошло в декабре 2015 года, не оказало существенного воздействия на озеро Сарез», – отметил Маскаев.

Он также сообщил, что глубоководное погружение в озеро Сарез из-за отсутствия специального оборудования, пока, не планируется. Последний раз погружение было произведено в 2004 году на глубину 26 метров с помощью швейцарского оборудования. В условиях высокогорья для погружения глубже 26 метров необходимы специальной оборудование и подготовка, сообщает Авеста.

По словам Р. Назарзода, КЧС РТ подготовил и предложил Азиатскому банку развития на предмет финансирования небольшой проект, предусматривающий модернизацию технических средств Сарезского озера. Указанный проект также предусматривает улучшение жизнедеятельности сотрудников КЧС, которые несут круглосуточное дежурство в районе озера. В настоящее время АБР изучает данный проект.