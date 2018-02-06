В «Астана Опера» состоится концерт сербской музыки

CA-NEWS (KZ) - В театре оперы и балета «Астана Опера» 15 февраля состоится концерт «От Балкан до Великой степи».

Как сообщает пресс-служба акимата города, концерт представят симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и известная пианистка из Сербии Майя Райкович.

Прозвучит симфоническая сюита «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева. Кроме того, пианистка представит сербскую музыку. В этот вечер прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Веры Миланкович.

«Масштабное, полное эмоций произведение было написано в 1995 году, в конце гражданской войны в бывшей Югославии. Концерт отражает внутреннюю жизнь сербского артиста, живущего в несправедливости и все же защищенного чистой любовью», - говорится в сообщении.

«Музыка Веры Миланкович – это слияние неоромантики с элементами джаза и сербских народных мелодий. Особый интерес для меня представляет третья часть фортепианного концерта, где наряду с народной музыкой использована цитата из знаменитой «Вестсайдской истории» Л.Бернстайна. Этот концерт очень сложный как для пианиста, так и для оркестра, и я надеюсь, что он восхитит слушателей и даст им заряд энергии», – отмечает М.Райкович.