РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В «Астана Опера» состоится концерт сербской музыки

CA-NEWS (KZ) - В театре оперы и балета «Астана Опера» 15 февраля состоится концерт «От Балкан до Великой степи».

Как сообщает пресс-служба акимата города, концерт представят симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и известная пианистка из Сербии Майя Райкович.

Прозвучит симфоническая сюита «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева. Кроме того, пианистка представит сербскую музыку. В этот вечер прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Веры Миланкович.

«Масштабное, полное эмоций произведение было написано в 1995 году, в конце гражданской войны в бывшей Югославии. Концерт отражает внутреннюю жизнь сербского артиста, живущего в несправедливости и все же защищенного чистой любовью», - говорится в сообщении.

«Музыка Веры Миланкович – это слияние неоромантики с элементами джаза и сербских народных мелодий. Особый интерес для меня представляет третья часть фортепианного концерта, где наряду с народной музыкой использована цитата из знаменитой «Вестсайдской истории» Л.Бернстайна. Этот концерт очень сложный как для пианиста, так и для оркестра, и я надеюсь, что он восхитит слушателей и даст им заряд энергии», – отмечает М.Райкович.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×