ЦИК России зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента

CA-NEWS (CA) - Центризбирком России на заседании во вторник принял решение о регистрации действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ, он участвует в выборах как самовыдвиженец.

"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в постановлении ЦИК.

Удостоверение зарегистрированного кандидата за Путина получил глава юридической службы его избирательного штаба Сергей Кабышев. Как сообщает ТАСС, он отметил, что передаст его главе государства во вторник.

Кабышев также сообщил, что Путин не обязан уходить в отпуск на время избирательной кампании после регистрации в качестве кандидата. "Нет. Он действующий президент, он продолжает исполнять обязанности", - сказал он, уточнив, что такое исключение есть в законе для лиц, занимающих государственные должности.

Отвечая на вопрос, известно ли о планах Путина взять отпуск или несколько краткосрочных отпусков в ходе кампании, Кабышев отметил, что "стратегию и тактику избирательной кампании он [Путин] определяет сам лично".

Член ЦИК Александр Клюкин сообщил, что недействительными были признаны 232 подписи из 314 тыс. 837 сданных. "Недостоверных подписей не выявлено", - подчеркнул он.

Путин стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями.

Кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. Для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей. Представители штаба Путина сдали в ЦИК около 315 тыс. подписей, недействительными были признаны 0,39% отобранных для проверки автографов.

Решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").