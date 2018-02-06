Младенец, у которого извлекли из тела 13 игл, возвращается к жизни

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане спустя двадцать дней после операции состояние 11-месячного ребенка, у которого медики извлекли из тела 13 игл, меняется в лучшую сторону. Об этом изданию Kun.uz сообщил профессор Хабибулла Акилов, руководитель Детского хирургического центра

По словам врачей, ребёнок в ближайшие месяцы ребенок сможет вернуться домой.

"Во время первоначального обследования его состояние крайне тяжелым. Сегодня состояние Азизбека оценивается, как тяжёлое. Он открывает глаза и оборачивается на своё имя", - говорит врач Хабибулла Акилов, прооперировавший ребёнка.

По словам профессора Акилова, «оборудование для искусственного дыхания почти не используется. Нет необходимости использовать реанимацию. Он вернулся к нормальному сну, и есть положительные изменения в питании и мочеиспускании», - сказал доктор.

В теле Азизбека по прежнему остаются три иголки, которые не представляют опасности для его жизни.

Напомним, что правоохранительные органы начали следствие по делу обнаружения в теле 11-месячного ребенка 16 игл.