Младенец, у которого извлекли из тела 13 игл, возвращается к жизни

- Узбекистан, общество
- 17:52, 06 февраля 2018
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|Предыстория: В Узбекистане врачи извлекли из тела 11-месячного ребёнка 13 игл
|Продолжение: В Cети появились видео операции малышу из Узбекистана, у которого из тела извлекли 13 игл
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане спустя двадцать дней после операции состояние 11-месячного ребенка, у которого медики извлекли из тела 13 игл, меняется в лучшую сторону. Об этом изданию Kun.uz сообщил профессор Хабибулла Акилов, руководитель Детского хирургического центра
По словам врачей, ребёнок в ближайшие месяцы ребенок сможет вернуться домой.
"Во время первоначального обследования его состояние крайне тяжелым. Сегодня состояние Азизбека оценивается, как тяжёлое. Он открывает глаза и оборачивается на своё имя", - говорит врач Хабибулла Акилов, прооперировавший ребёнка.
По словам профессора Акилова, «оборудование для искусственного дыхания почти не используется. Нет необходимости использовать реанимацию. Он вернулся к нормальному сну, и есть положительные изменения в питании и мочеиспускании», - сказал доктор.
В теле Азизбека по прежнему остаются три иголки, которые не представляют опасности для его жизни.
Напомним, что правоохранительные органы начали следствие по делу обнаружения в теле 11-месячного ребенка 16 игл.