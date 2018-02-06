Соцвыплаты в Казахстане в прошлом году составили $486 млн

CA-NEWS (KZ) - Более 772 тыс. казахстанцев получили выплаты на сумму 156,5 млрд тенге ($486 млн) из Государственного фонда социального страхования в 2017 году. Об этом 6 февраля на пресс-конференции в Астане сообщила президент фонда Сауле Дюсенова.

По ее словам, расходы на социальные выплаты по беременности и родам, усыновлению/удочерению новорожденного ребенка/детей составили 62,6 млрд тенге, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года – 74,1 млрд тенге, утрате трудоспособности – 9,9 млрд тенге, потере кормильца – 7,8 млрд тенге, потере работы – 2,1 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2018 года социальные отчисления уплачивались за 5,9 млн человек.

«Социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника, они уплачиваются за счет средств работодателя. То есть работник не тратит свои собственные средства. Ставка социальных отчислений составляет 3,5%», - отметила глава ГФСС.

Она добавила, что для поддержания покупательской способности социальных выплат и с учетом изменений макроэкономических параметров, в том числе инфляции, за счет активов организации каждый год повышаются размеры выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца. С начала года произведено повышение соцвыплат на 16% порядка 100 тыс. получателей данных категорий.

По данным С.Дюсеновой, в целом, с начала введения в Казахстане системы обязательного социального страхования почти 4 млн человек получили соцвыплаты из фонда на общую сумму более 905 млрд тенге ($2 млрд 811 млн).