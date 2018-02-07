Мажилис одобрил постановление ЦИК РК о досрочном прекращении полномочий депутата М.Ашимбаева

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса парламента 7 февраля одобрили постановление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий депутата Маулена Ашимбаева.

Представитель ЦИК напомнил, что парламентарий назначен первым заместителем председателя партии «Нур Отан». В связи с чем, по его словам, прекращаются депутатские полномочия М.Ашимбаева.

Мажилис поддержал постановление. После чего председатель палаты Нурлан Нигматулин поблагодарил экс-депутата за работу в парламенте и пожелал ему успехов на новой должности.