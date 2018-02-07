Реализация проекта строительства ЛЭП-500 кВ РРП в Таджикистане завершится в сентябре

CA-NEWS (TJ) - Реализацию проекта по реконструкции и строительству высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 кВ районов республиканского подчинения планируется завершить в сентябре текущего года, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

По его словам, по проекту предусмотрено строительство двухцепной линии электропередачи, протяжённостью порядка 100 км. Линия соединит подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплектное элегазовое распределительное устройство).

Данное высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначено для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях, и расположено на территории Рогунской ГЭС.

Ранее сообщалось, что разработка технико-экономического обоснования проекта проводилась специалистами китайской компании Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA). Реализация проекта также осуществляется китайской компанией TBEA. Китайскими специалистами была проведена повторная топографическая съёмка (комплекс работ, выполняемых с целью получения съёмочного оригинала топографических карт. прим ред.). Кроме того, были построены подъездные дороги, параллельно ведутся работы процедура по заливке фундамента для котлована.

Усмонзода также сообщил, что по итогам 2017 года завершена заливка фундамента для 270 опор. Кроме того, завершился монтаж 60 опорных линий. «В целом мы довольны ходом строительных работ, и подрядчик проекта реализует его согласно графику, согласно которому проект будет завершен в сентябре текущего года», – резюмировал министр.

Напомним, что договоренность о реализации проектов строительства линии электропередачи 500 кВ и теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» была достигнута в июне 2012 года в Пекине в ходе визита президента РТ в КНР.

В начале сентября 2017 года в Пекине состоялась церемония подписания кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита в размере $79 млн. для реализации проекта реконструкции высоковольтной линии электропередачи 500 кВ районов республиканского подчинения, сообщает Авеста.

В декабре 2017 года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал данное финансовое соглашение.