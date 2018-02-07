В Туркменистане на 100% подорожали молочные продукты

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане, на фоне повышения цен на бензин, на 100% подорожала молочная продукция местных производителей. По сообщениям источников туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде, изменение цен можно наблюдать во всех столичных торговых точках.

«0,5 литровая бутылка айрана «Аяз баба» (Дед мороз) раньше стоила 1.3 маната (3,5 манат за $1 по госкурсу), теперь стоит 3.5 маната. Айран под названием «Гонезлик» (Закваска), стоимостью 1.2 манатов, теперь стоит 3 маната. Подорожала сметана. Упаковка 250 мл, стоимостью 3 маната, теперь стоит 4.5-5 манатов», - рассказал Азатлыку обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

По его словам, продавцы кисломолочной продукции объясняют рост цен дополнительными транспортными расходами в связи с недавним подорожанием автомобильного топлива, так как большую часть продукции привозят из регионов и реализуют в столице.

«Фирма Элин расположена в Мары. Расстояние между Мары и столицей около 400 километров. Фирма «Гонезлик» находится в Теджене. Чтобы продукцию доставить в столицу, только в одну сторону расстояние составляет 250 километров», - отметил Аманмырат Бугаев, побеседовавший с продавцами на продовольственном рынке в микрорайоне Мир.

В Дашогузе (город на северо-востоке Туркменистана) из-за дефицита муки возникли большие очереди.

«В Дашогузе за мукой огромные очереди, ссоры. Из-за давки, нередко машины, которые привозят муку, не могут ее разгрузить и вынуждены ехать обратно. Люди, опасаясь остаться без муки, стараются купить, опередив других. Потому, что, уже так было, что людям не хватало муки и они возвращались с пустыми руками», - рассказал источник, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, в местных магазинах мука продается в течение ограниченного времени.

Вслед за повышением цены на бензин на 50%, в стране в среднем на 70% подорожали мука, мясо, вода в пластиковых упаковках.

Вместе с тем сообщается о повышении стоимости иностранной валюты «на черном рынке», нелегальный курс которой, по последним данным, в некоторых регионах держится на уровне 13 манатов за $1.

Государственный курс туркменского маната с января 2015 года остается неизменным и составляет 3.5 маната за $1.

В течение последнего года население страны столкнулось с сокращением рабочих мест, резким ростом цен, в том числе на продовольствие и товары первой необходимости, медицинские и коммунальные услуги. В октябре 2017 года правительство Туркменистана приняло решение об отмене льгот по предоставлению населению воды, света и газа, которыми население страны пользовалось в течение 25 лет бесплатно.