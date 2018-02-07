Стихийные бедствия нанесли ущерб Таджикистану в $500 млн

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в 2017 году общая сумма ущерба с учетом разрушенных дорог, мостов и другой инфраструктуры оценивается в 500 миллионов долларов, сообщил глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода.

Так, в прошлом году в республике были зарегистрированы 883 чрезвычайных ситуации природного характера, в том числе 720 снежных лавин, 41 селей, 32 ЧС, связанных с повышения уровня воды в реках, 23 оползня, 33 землетрясения, 21 камнепад и 13 шквальных ветров.

В результате погиб 31 гражданин, 23 из которых в результате схода снежных лавин. Кроме того, из-за несоблюдения правил техники безопасности во время купания на реках и водоемах страны погибли 170 человек.

По данным КЧС в 2017 году в результате чрезвычайных ситуаций природного характера пострадали 157 жилых домов, 604,4 га посевных площадей, 16 мостов и около 1200 километров автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане 36% территории страны подвержено риску оползней. В соседних странах также много лавиноопасных районов. По оценке экспертов, в ближайшие десятилетия в Центральной Азии ожидается учащение экстремальных погодных явлений.