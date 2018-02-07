Президент Туркменистана провел встречу с руководителем Международной группы компаний «ARETI»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международной группы компаний «ARETI» Игоря Макарова, сообщает во вторник, 6 февраля пресс-служба главы государства.

Бизнесмен подчеркнул высокую заинтересованность возглавляемой им компании в наращивании взаимовыгодных контактов с Туркменистаном, демонстрирующим динамичные темпы экономического роста.

Глава государства отметил, что Туркменистан всегда открыта для конструктивного взаимодействия с ведущими представителями мирового бизнеса, в том числе российского. Подчеркнув, что в рамках масштабных социально-экономических программ в Туркменистане важное значение придаётся вопросам внедрения самых современных технологий и применения передового опыта зарубежных специалистов, Бердымухамедов констатировал продуктивный характер деловых связей с компанией «ARETI».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества с учётом приоритетов государственного развития Туркменистана, возможности реализации новых проектов в различных областях.

Бизнесмен заверил, что возглавляемый им холдинг будет и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению своих партнёрских обязательств.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и президент Международной группы компаний «ARETI» Игорь Макаров выразили уверенность в успешном продолжении традиционного сотрудничества.