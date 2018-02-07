Казахстан формирует около 30% морского грузопотока на Каспии, в море работают 12 торговых судов, - Ж.Касымбек

CA-NEWS (KZ) - Казахстан формирует около 30% морского грузопотока на Каспийском море, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек 7 февраля на заседании мажилиса.

Парламентарии рассматривают ратификацию протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.

Отвечая на вопросы, глава ведомства рассказал, что в настоящее время на Каспийском море действуют порт «Актау» и «Курык».

«В прошлом году в декабре глава государства дал старт работе автопаромного комплекса порта «Курык». Мы формируем порядка 30% всего грузопотока. Поэтому принципиально важно, чтобы этот груз мы возили своим флотом. Сегодня 12 торговых судов под казахстанским флагом работают, 8 танкеров компании «Казмотор Слот» и 4 сухогруза «КТЖ экспресс» – дочерней компании «Казак темир жолы», - сказал Ж.Касымбек.

По его словам, всего на Каспии, в основном на шельфе, на «Кашагане», работают 300 вспомогательных судов под флагом РК. Безопасность судоходства является актуальной.

«В ближайшие 2-3 года планируется ввести еще 2 железнодорожных и автомобильных парома. До 2025 года планируем, что 20 торговых судов будут работать на Каспии под нашим флагом», - добавил министр.

Он отметил, что торговые суда не участвуют в антитеррористических операциях, для этого привлекаются суда береговой охраны, Пограничной службы, Министерства обороны. Но торговые суда и суда вспомогательного флота участвуют при ликвидации последствий террористических актов, природных катаклизмов, аварий, столкновений.

В результате обсуждения мажилис одобрил протокол.