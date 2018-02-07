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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИР РК планирует в 3 раза увеличить грузопоток из Каспия в направлении турецких портов в 2018 году
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CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана планирует в 3 раза увеличить грузопоток из порта «Актау» на Каспийском море в направлении турецких портов в 2018 году. Об этом 7 февраля на заседании мажилиса сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

По его словам, в прошлом году торговые суда РК начали активно работать через Волгу, Дон на Турцию и Грецию.

«В зимние время, когда мало грузов, наши суда работают в Черном и Балтийском море. Мы подписали с Российской Федерацией соглашение об упрощенном проходе водных путей России. Если раньше по каждому судну мы получали специальное разрешение правительства РФ, то сегодня мы просто уведомляем и проходим в Азовское, Черное море. Ожидаем, что в этом году в 3 раза увеличиться грузопоток из «Актау» в направлении турецких портов», - сказал министр.

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