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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане проверяют «невинность» учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников

CA-NEWS (TM) - В школах города Дашогуза на северо-востоке Туркменистана, а также некоторых районных центрах осуществляется проверка мобильных телефонов школьников на наличие порнографических видео и фото, кроме этого школьниц направляют на гинекологический осмотр. Об этом туркменской службе радио «Азатлык» сообщили источники в Дашогузе.

Как утверждают собеседники, на прошлой неделе в северной области Туркменистана местные сотрудники образовательных учреждений, службы национальной безопасности, сотрудники полиции, а также врачи, без предупреждения пришли во время уроков и собрали мобильные телефоны у старшеклассников, как заявили позже, с целью проверки на наличие мультимедийных файлов.

Данная проверка проводится по указу заместителя областной администрации по образованию и культуре, отмечает источник.

«Пришли люди на проверку без всяких предупреждений и собрали у всех мобильные телефоны. Они не объяснили причину проверки телефонов. Но, позже выяснилось, что ищут порнографические файлы. Почти у всех учеников класса нашли подобные файлы», - рассказал школьник средней школы района Гурбансолтан, Дашогузской области.

По его словам, после обнаружения порнографических файлов, мобильные телефоны отобрали и провели со школьниками беседы в присутствии родителей.

«Вызвали папу в школу и строго сказали, что, если такое еще повторится, то откроют уголовное дело на меня и не оставят отца в покое», - рассказал ученик средней школы.

По словам местных источников, вместе с проверкой мобильных телефонов в школах провели гинекологический осмотр школьниц.

«Среди проверяющих были врачи гинекологи. Старшеклассниц выстроили в ряд и осмотрели в медпункте школы. У тех девушек, у кого не оказалась невинности, вызвали матерей и опозорили перед всей школой и поручили следить за воспитанием своих дочерей. После этих проверок уволили директора школы», - рассказал источник беседовавший на условиях анонимности.

Представители местной администрации Дашогуза воздержались от комментариев о цели и причинах проверок.

Как утверждает сотрудник районной полиции, проверки осуществляются в связи с тем, что в последнее время выросло количество занимающихся проституцией девушек школьного возраста. «Проверки были осуществлены с целью борьбы с этой проблемой», - отметил источник.

Местные источники в Дашогузе сообщают об аналогичных внезапных проверках и в других районах Дашогузской области. В этой связи директора школ взволнованы и предупреждают школьников, чтобы они оставляли свои мобильные телефоны дома.

Накануне в Туркменистане был принят закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки.

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Комментарии (28)
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malika7
14:10, 07 февраля 2018
Цитата: Khelilu 11:59, 07.02.2018
Цитата: malika7 11:48, 07.02.2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
кто хочет сброситься и других причин полно будет... зато такая профилактика даст повод задуматься тем кто захочет вступить в половую близость до брака и возможно отгородит от этих плохих последствий. Почитайте о законе Рита,телегонии... что насчёт нации то издревле почитали честь и достоинство девушек и за опорочение даже убивали,а не то что ща , помотросил и бросил сломал жизнь и ничего ,а она ну потеряла потеряла ...хотя это мало того что духовный большой грех да и с точки науки оставляет отпечаток на будущем потомстве!
Я вам говорю про последствия школьниц, не прошедших данную проверку, читайте внимательней. 1000000 раз повторять не хочу.
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malika7
14:06, 07 февраля 2018
Цитата: jitel_bishkeka 12:06, 07.02.2018
Цитата: malika7 11:48, 07.02.2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
Зачем? Они думают только об одной стороне, кроме суицидов возрастут изнасилования и сборы нелегальной порнопродукции. Всё взаимосвязано. И да, отверстие не одно, ну то, которое они проверяют, здесь думаю всё понятно к чему это приведет. Вобщем проблема останется, но с вышеперечисленными последствиями. Как по мне - идиоты.
Да, согласна. Конечно проблема останется, они не смогут искоренить данную проблему таким методом. Как можно опозорить школьницу на весь кишлак, ну или там город? Ясное дело, что она не сможет дальше жить с таким позором. Это подростки, с ними надо по другому разговаривать, а эти же ... решили опозорить и бросить на произвол судьбы. Только психику у подростков травмируют. Я конечно, не говорю, что против данных проверок. Просто надо с умом подходить к этой ситуации, решается чья-то судьба как никак.
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erementiy
13:43, 07 февраля 2018
Красавчики. Нам бы так
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dikos
13:11, 07 февраля 2018
Цитата: Adilet1155 12:44, 07.02.2018
dikos
ты есть дикос, дикарь-тварь,какое ущемление прав ребенка, само слово говорит ребенок, надо воспитывать и контролировать строго. С такими дебилами как ты далеко не пойдем. Идиот.
Из вашего выражения понятно, что вы не обременены не только интеллектом, но и мало-мальски воспитанием.
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bolek
13:10, 07 февраля 2018
При этом многие возражают за введение в школах предмета о половом воспитании. Помнится, многие говорили, что разврат, стыдоба, детям рано об этом знать, не в нашем менталитете и т.д. Но дети живут своей жизнью: и ранние связи случаются, и девочки беременеют. Это не стыдно? В этом случае страдают все. Может, все же предотвращать, просвещяя школьников, чем потом нажить кучу проблем и всё расхлебывать?
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solomon-1
13:08, 07 февраля 2018
бедных туркменов ваще загнали ниже плинтуса... сносите этого придурка... вы же гордая нация!!! "Туркмен" когда то звучало а ща че... мир смеётся над вами
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alatoo-kg
13:00, 07 февраля 2018
gosha1210
прочти свой первый коммент, что ты имел ввиду под чиновником. Или ты такой, что и на женщину набросишься кулаком?
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карачоро
12:59, 07 февраля 2018
Правильная мера думаю, сократится аборты, брошенные дети, избитые до комы дети. Будут боятся обе стороны и девочка и пацан. Нам тоже надо принять такой закон.
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sterva
12:56, 07 февраля 2018
Цитата: Adilet1155 12:44, 07.02.2018
dikos
ты есть дикос, дикарь-тварь,какое ущемление прав ребенка, само слово говорит ребенок, надо воспитывать и контролировать строго. С такими дебилами как ты далеко не пойдем. Идиот.
Это ты дебил. После того позора никакое воспитание не поможет. Только самоубийства инициируют. Можно же как то иначе это делать. Сыновей лучше своих воспитывайте. А то вечно девушка виновата.
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sterva
12:52, 07 февраля 2018
Цитата: gosha1210 11:37, 07.02.2018
Цитата: alatoo-kg 11:30, 07.02.2018
Молодцы туркмены, нам тоже нужна такая профилактика
Энендин коту а не профилактика тебе. Мы кыргызы а не какието там безголосые туркмены или озбеки. Чтобы мою дочь какойто там чиновник осматривал и потом всем говорил девственница она или нет? Да я первый кто морду набьет этому чиновнику
Я тоже так думаю. Никто не вправе разглашать личную информацию пациентов. И вообще девственность не между ног, а в голове. Кто хочет тот и зашить может. Только детскую психику травмируют. А те кто выступают за- это больше всего тр...щие все подряд тупарики , которые дальше своего члена ни о чем думать не могут... Быдломамбеты.
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gosha1210
12:51, 07 февраля 2018
Цитата: SanAndreas13 12:44, 07.02.2018
gosha1210
Это для статистики и для профилактики девочек чтоб не расслаблялись.Правильно! А то что твоя дочь винная и не винная это твои проблемы и тебе их расхлебовать и стыдится.
Для какой статистики? Если девочка в школьном возрасте думает как бы не спалиться на медкомиссии это уже не девочка и делать профилактику уже поздно воспитывать надо детей, в том числе проводить сексобразование, а не Манасоведению детей обучать
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SanAndreas13
12:44, 07 февраля 2018
gosha1210
Это для статистики и для профилактики девочек чтоб не расслаблялись.Правильно! А то что твоя дочь винная и не винная это твои проблемы и тебе их расхлебовать и стыдится.
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Adilet1155
12:44, 07 февраля 2018
dikos
ты есть дикос, дикарь-тварь,какое ущемление прав ребенка, само слово говорит ребенок, надо воспитывать и контролировать строго. С такими дебилами как ты далеко не пойдем. Идиот.
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gosha1210
12:40, 07 февраля 2018
Цитата: alatoo-kg 12:15, 07.02.2018
gosha1210
Далбан, осматривать будет не чиновник, а женщина.
Чертила а женщина чиновником не может быть? Кто потом будет обьявлять результаты как у туркмен? Чиновник, служащий какогонибудь минздрава.. 21 век на дворе и надо другими способами проводить профилактику.. а то что ты дальич предлагаешь это не профилактика а карательные меры
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Bashalaman
12:37, 07 февраля 2018
На уровне государства надо блокировать сайты , а насчет ранних половых отношений , вести профилактику в школах.
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alatoo-kg
12:15, 07 февраля 2018
gosha1210
осматривать будет не чиновник, а женщина.
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jitel_bishkeka
12:11, 07 февраля 2018
Цитата: Khelilu 11:59, 07.02.2018
Цитата: malika7 11:48, 07.02.2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
кто хочет сброситься и других причин полно будет... зато такая профилактика даст повод задуматься тем кто захочет вступить в половую близость до брака и возможно отгородит от этих плохих последствий. Почитайте о законе Рита,телегонии... что насчёт нации то издревле почитали честь и достоинство девушек и за опорочение даже убивали,а не то что ща , помотросил и бросил сломал жизнь и ничего ,а она ну потеряла потеряла ...хотя это мало того что духовный большой грех да и с точки науки оставляет отпечаток на будущем потомстве!
Сейчас бы в 2018 году верить в телегонию, не прочитав ни одной научной статьи. Я не хочу сказать, что беспорядочная связь это есть хорошо, но ради бога, про телегонию в 2018.
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said.m
12:06, 07 февраля 2018
Khelilu
Ии нас проводились подобное
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dikos
12:06, 07 февраля 2018
Khelilu
Насильственно прививать, вместо того, чтобы иметь правильную идеологию?! Вы про закон забыли, про ущемление прав ребенка. Презумпцию невиновности. Вместо этого надо вести уроки про последствий ранней половой жизни и т.д.
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jitel_bishkeka
12:06, 07 февраля 2018
Цитата: malika7 11:48, 07.02.2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
Зачем? Они думают только об одной стороне, кроме суицидов возрастут изнасилования и сборы нелегальной порнопродукции. Всё взаимосвязано. И да, отверстие не одно, ну то, которое они проверяют, здесь думаю всё понятно к чему это приведет. Вобщем проблема останется, но с вышеперечисленными последствиями. Как по мне - идиоты.
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Khelilu
11:59, 07 февраля 2018
Цитата: malika7 11:48, 07.02.2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
кто хочет сброситься и других причин полно будет... зато такая профилактика даст повод задуматься тем кто захочет вступить в половую близость до брака и возможно отгородит от этих плохих последствий. Почитайте о законе Рита,телегонии... что насчёт нации то издревле почитали честь и достоинство девушек и за опорочение даже убивали,а не то что ща , помотросил и бросил сломал жизнь и ничего ,а она ну потеряла потеряла ...хотя это мало того что духовный большой грех да и с точки науки оставляет отпечаток на будущем потомстве!
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malika7
11:48, 07 февраля 2018
Ага, а вы не подумали, что они начнут сбрасываться с многоэтажек? Как-то надо было по другому решать
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Khelilu
11:46, 07 февраля 2018


*-Молодцы туркмены, нам тоже нужна такая профилактика!* абсолютно согласен, а тем кто против этого явно нужно подумать о домашнем воспитании! насчёт медосмотра это также профилактика венерических заболеваний и прочих болезней! проверяют скорей всего тоже женщины и знающие в этом
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gosha1210
11:37, 07 февраля 2018
Цитата: alatoo-kg 11:30, 07.02.2018
Молодцы туркмены, нам тоже нужна такая профилактика
Энендин коту а не профилактика тебе. Мы кыргызы а не какието там безголосые туркмены или озбеки. Чтобы мою дочь какойто там чиновник осматривал и потом всем говорил девственница она или нет? Да я первый кто морду набьет этому чиновнику
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alatoo-kg
11:30, 07 февраля 2018
Молодцы туркмены, нам тоже нужна такая профилактика
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Bashalaman
11:24, 07 февраля 2018
Суициды неизбежны после позора .
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081016
11:19, 07 февраля 2018
Бляя пипец. Нам нодо тикие мероприятия
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Skorp
11:18, 07 февраля 2018
Было бы неплохо и у нас такие мероприятия проводить. Ведь в первую очередь это будет как профилактика.
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