Президент Узбекистана поручил предотвратить искусственный рост цен на лекарства

CA-NEWS (UZ) - Под председательством президента Шавката Мирзиёева 6 февраля в Ташкенте состоялось совещание, посвященное анализу результативности проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.



На совещании критически проанализирована проводимая в отрасли работа и отмечен неудовлетворительный уровень исполнения поставленных задач.

На большинстве фармацевтических предприятий не применяются современные технологии, не уделяется никакое внимание производству лекарственных субстанций, сказал Шавкат Мирзиёев. Вместо перехода на полный цикл производства предприятия все еще занимаются ввозом из-за рубежа и упаковкой готовой продукции.

Подвергнут критике тот факт, что большая часть предприятий отрасли ограничивается производством лекарств несложной формулы. Физический объем производства в отрасли в 2017 году вырос на 34 процента, при том, что рост в стоимостном выражении составил всего 16 процентов.

Несмотря на то, что отечественным предприятиям на протяжении ряда лет предоставлялись различные льготы для производства импортозамещающей продукции, в настоящее время за счет импорта покрывается 74 процента внутреннего спроса.

Более половины из 6824 наименований импортируемых лекарственных средств можно производить в стране, однако этот показатель в настоящее время составляет лишь 27 процентов. Лекарства, применяемые в онкологии, гинекологии, стоматологии, полностью завозятся из-за рубежа.

Президент страны, глубоко проанализировав эти проблемы, определил важные направления по их устранению. Поставлена задача принять дополнительные меры по обеспечению стабильности и предотвращению искусственного роста цен на лекарства на внутреннем рынке.

Указано на необходимость создания учебно-научной лаборатории и экспериментально-производственного комплекса в Ташкентском фармацевтическом институте с целью ускорения внедрения в практику новых разработок.