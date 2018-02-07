Суд в Москве арестовал экс-руководителей правительства Дагестана

CA-NEWS (CA) - Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля экс-руководителя и бывших министров правительства Дагестана, которым вменяется три эпизода мошенничества, передает корреспондент РБК.

В суд доставили бывших врио главы правительства республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Накануне вечером 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство региона в отставку.

Дело, по которому они проходят, было возбуждено еще в июле 2015 года. С тех пор с ним в одно производство соединили еще семь дел, в том числе о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Объединенное дело передали в центральный аппарат СКР 24 ноября 2017 года, следует из материалов, которые следствие сегодня представило суду. Следственную группу по делу составляют около сотни сотрудников СКР.

Махинации с реконструкцией

Ко вторнику задержанным предъявили обвинения по трем эпизодам мошенничества; общий ущерб СКР оценивает примерно в 95,8 млн руб. Один из эпизодов связан с покупкой по завышенной цене здания и земельного участка под детский сад: при реальной стоимости с учетом реконструкции в 12 млн руб. объект обошелся бюджету в 31,8 млн руб.

Второй эпизод имеет отношение к реконструкции спецучреждения для иностранцев, подлежащих высылке: правительство республики провело формальный электронный аукцион на эти работы, заключило по его итогам госконтракт с ООО «Гранд-Строй» и перечислило ему свыше 41 млн руб. по фиктивным актам приемки работ. В действительности реконструкцией занимались наемные рабочие, с которыми рассчитывались наличными, рассказали в СКР.

Третий эпизод связан с хищением 35 млн руб., выделенных на обустройство турбазы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе республики. Базой через подконтрольное ООО «Маяк» фактически владеет вице-премьер Исаев. Он добился включения базы в адресную инвестиционную программу на 2014 год и таким образом обустроил в ней инженерную инфраструктуру за государственный счет, считает следствие. Стоимость работ также была завышена.

Преступное сообщество

У следствия уже достаточно материала для предъявления чиновникам обвинений по ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе), сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с ходом расследования. Максимальная санкция по этой статье УК — пожизненное лишение свободы.

14 ноября 2016 года ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу действительно возбудило уголовное дело по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ против установленных и неустановленных лиц, следует из материалов, которые исследовала на заседании по аресту Гамидова судья Елена Ленская. Это дело соединили с остальными.

Однако эпизод с преступным сообществом не получил развития, заявил РБК адвокат Гамидова Руслан Сулейманов. «Следствием не собрано доказательств существования преступного сообщества», — утверждает и адвокат Исаева Виктор Бадьян.

Количество обвиняемых в деле может вырасти, а уже арестованным чиновникам могут вменить новые эпизоды, следует из материалов, оглашенных во вторник в суде. По словам следователя, показания на бывшего министра образования Шахабаса Шахова дал предприниматель по фамилии Кадиев, с которым Шахов договаривался о хищении бюджетных средств. По словам Кадиева, он неоднократно давал министру взятки.

Речь, скорее всего, идет о главе ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Дагестана Шамиле Кадиеве, уточнил источник РБК, близкий к силовикам республики. Он был допрошен по делу и дал показания на Гамидова еще два года назад, уточнил собеседник РБК.

«Я не заслужил такую спецоперацию»

Обвиняемых в суде сопровождали силовики в камуфляжной форме без опознавательных знаков и в масках. В зал их заводили с руками за спиной. Все четверо чиновников отказались признавать вину. «Я не согласен [с обвинением]», — заявил в суде Гамидов. Сотрудники ФСБ пришли к нему домой около шести часов утра 5 февраля: «Чисто по-человечески обидно. Я не заслужил такую спецоперацию — [вместо того чтобы] пугать детей, пугать семью, они могли бы просто ко мне в кабинет прийти».

Гамидов давно знал, что правоохранительные органы собирают компромат на него самого и его подчиненных. «Когда моего заместителя Юсуфова вызвали на очередной допрос, я ему сказал: не бойся, в нашей стране безвинного человека не посадят», — рассказал он суду.

О нарушениях, допущенных при ремонте и покупке зданий, он, по его словам, осведомлен не был — проверка смет не входила в его полномочия. «Когда говорят об ущербе, то я, как бывший министр финансов, задаюсь вопросом — если мы нанесли ущерб бюджету, откуда тогда взялись деньги на покупку этого детского садика, на реконструкцию центра? Детсад сейчас работает, туда ходит около 50 детей, он в хорошем состоянии. А на тот момент, когда мы покупали участок, садиками было обеспечено всего 53% детей», — говорил Гамидов.

Похожие аргументы приводил в свою защиту и Юсуфов: «Я, как министр, не имел никакого отношения к движению денег. Это не мои обязанности. Что касается якобы подписанных фиктивных реестров — ежемесячно подписывается огромное количество документов».

Следствие обосновало необходимость ареста обвиняемых в том числе тем, что они занимали ключевые должности во властной структуре республики и обладают широкими связями. А у Гамидова при обыске к тому же изъяли несколько единиц оружия, в том числе золотой наградной пистолет.

Операция высокого уровня

Члены дагестанского правительства были задержаны в понедельник, 5 февраля, в результате масштабной силовой операции. По данным источников РБК, еще 30 января в Дагестан прибыли сотрудники центральных аппаратов МВД и СКР, а также сотрудники Генпрокуратуры. Это произошло после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова по делу о превышении должностных полномочий.

Помимо правительства республики, следственные действия вчера проходили в администрациях Табасаранского района, Махачкалы, Избербаша, Ботлиха, Буйнакского и Кизилюртовского районов республики.

Ситуация в Дагестане контролируется директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщил источник РБК в центральном аппарате М​ВД. При этом сбор информации о злоупотреблениях в региональном правительстве занял у спецслужб не менее двух лет, а решение об уголовных делах было принято в декабре после встречи главы Дагестана Васильева с президентом Путиным.