Казахстан намерен усилить гарантии безопасности своих судов в море

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса 7 февраля одобрили ратификацию протокола, который усилит гарантии безопасности казахстанских судов, плавающих в открытом море.

По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, в настоящее время более 40 государств являются участниками протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. Почти все они — страны Черноморского и Балтийского регионов.

Протокол предусматривает криминализацию актов против безопасности морского судоходства. В частности, использования морского судна в качестве орудия теракта, использования транспортного средства для перевозки совершивших теракт лиц, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, биологического, химического и ядерного оружия.

Протокол также устанавливает процедуры для высадки на борт судна, которое считается совершившим преступление, условия для передачи задержанного лица, присутствие которого необходимо в другом государстве для расследования либо уголовного преследования в связи с вышеуказанными преступлениями.

«Ратификация протокола способствует усилению правовых гарантий безопасности отечественных судов, плавающих в открытых морях», - сказал глава ведомства.