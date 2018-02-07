Спикер парламента Казахстана раскритиковал работу представителей страны в ЕЭК, заявив, что они не защищают интересы отечественных производителей

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал работу представителей Казахстана в Евразийской экономической комиссии.

Парламент 7 февраля рассмотрел ратификацию соглашения о предоставлении ЕЭК права проведения согласования специфических промышленных субсидий.

По словам спикера, Министерству национальной экономики следует не только спланировать предоставление субсидий, но и обеспечить защиту субсидий для казахстанских предприятий в рамках ЕАЭС.

«Надо понимать, что внутри союза есть конкуренция, это нормально, это рынок. Необходимо обеспечить защиту субсидий для казахстанских предприятий, чтобы в последствии они не изымались, что есть на практике. Для этого наши специалисты, занимающиеся данным вопросом, должны быть компетентны, должны знать специфику отраслей не только нашей страны, но и специфику остальных стран-участниц. Для отстаивания наших интересов нам нужны подготовленные специалисты в министерствах и межгосударственных интеграционных органах. К сожалению, надо говорить откровенно, сейчас наши чиновники не защищают в полной мере законные интересы отечественных производителей и в рамках ЕАЭС. Они не могут помочь в самых насущных вопросах, это и вопрос ценового сговора, и другие проблемы, которые ограничивают здоровую конкуренцию», - отметил Н.Нигматуллин.

Он добавил, что сейчас на рынке активно обсуждается одна проблема. «Российские производители беспрепятственно экспортируют в нашу страну около 700 тыс. тонн цемента ежегодно. А казахстанские производители при экспорте того же цемента в Россию испытывают трудности. Разбираться в чем? А дело в том, что наши представители в интеграционных органах своевременно не отреагировали на введение в Российской Федерации новых стандартов, на введение новых правил сертификации экспортируемого цемента, не проинформировали, не перестроили оценочные подходы с нашей страны, поставив тем самым наших производителей, мягко говоря, в невыгодные условия. Естественный вопрос, а чем они там занимаются? Содержатся за государственные деньги, средства налогоплательщиков, тех же бизнесменов. Если наши чиновники будут работать в таком спящем режиме, то отечественный бизнес будет нести серьезные убытки. Присутствие чиновников должно быть мало в малом и среднем бизнесе, и много в отстаивании национальных интересов», - заявил глава палаты.