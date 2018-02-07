Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о предоставлении ЕЭК права проведения согласования специфических промышленных субсидий

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана 7 февраля одобрили ратификацию соглашения о предоставлении Евразийской экономической комиссии права проведения согласования специфических промышленных субсидий.

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, документ предоставляет членам Евразийского экономического союза право на обращение в ЕЭК с целью проведения предварительной оценки и добровольного согласования предоставления специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

Процедура согласования субсидии предполагает поэтапное проведение анализа специфической субсидии в целях установления ее соответствия критериям допустимости или недопустимости. При этом недопустимым считается наличие у рассматриваемой субсидии признаков запрещенных субсидий, а именно: направление субсидии исключительно на поддержку экспорта или на замещение импорта (путем требования использовать материалы или товары местного производства того или иного государства-члена).

По инициативе обратившейся стороны также может быть проведено и согласование субсидий в формате консультаций на площадке ЕЭК. По результатам проведенных процедур ответственный департамент ЕЭК должен подготовить итоговое заключение. Срок подготовки заключения должен составлять не более 30 рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры согласования.

В отдельных случаях процедура согласования может быть прекращена по решению ЕЭК. Так, департамент ЕЭК, ответственный за проведение оценки специфических субсидий, вправе отказать в согласовании субсидии, если такая финансовая поддержка, предоставляемая одним из государств-членов ЕАЭС, уже привела к доказанному материальному ущербу отрасли национальной экономики другого государства-члена или если предоставление такой поддержки привело к доказанному серьезному ущемлению интересов любого из государств-членов ЕАЭС. Самостоятельным основанием для отказа также является наличие инициированного разбирательства или расследования в отношении рассматриваемой специфической субсидии.

Кроме того, у стран-участниц ЕАЭС появится возможность обращаться в комиссию для проведения разбирательств по промышленным субсидиям, предоставленным другими государствами-членами, при наличии свидетельств об ущербе отрасли национальной экономики.

В результате обсуждения 101 депутат проголосовал за ратификацию законопроекта.