В Душанбе вынесен приговор гражданину Ирана за самозахват земли

CA-NEWS (TJ) - Суд района Шохмансур города Душанбе вынес приговор гражданину Ирана Мухаммаду Абди Ахмадали, обвиненного в незаконном захвате земли и самовольного осуществления строительства на земельном участке.

Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, в июле 2017 года гражданка Таджикистана Кадриддинова Шафоат Камаровна и ее муж, гражданин Ирана Мухаммад Абди Ахмадали, не имея на руках разрешительных документов – сертификата на право пользования землей и решения председателя города Душанбе, самовольно заняли 0,06 га земли на территории махали Ховарон района Шохмансур.

На незаконно захваченном земельном участке супруги начали строить дом, который построили частично. Затем Ш.Кадриддинова, войдя в доверие гражданина У.Назирова, привела его на якобы принадлежащий ей по закону участок, чтобы продать последнему 0,03 га с недостроенным домом.

Предлагаемый участок и недостроенный объект Ш.Кадриддинова оценила в $11 тыс. Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов в момент получения $6 тыс, сообщает Авеста

В отношении Кадриддиновой было возбуждено уголовное дело по статьям 338 ч.3 (незаконный захват земли), 247 ч.4 (мошенничество) и 286 ч.2 (незаконная сделка с иностранной валютой).

Решением суда столичного района Шохмансур гражданка Кадриддинова Шафоат Камаровна была приговорена к выплате штрафа в размере 1 тыс. 660 расчетных показателя – 83 тыс. сомони.

Гражданин Ирана Мухаммад Абди Ахмадали, обвиненный в самовольном захвате земельного участка и самовольном строительстве объекта приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.