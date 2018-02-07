Генпрокурор РК поручил своим заместителям предупредить прокуроров об ответственности за незаконные действия

CA-NEWS (KZ) - Заместители генерального прокурора, руководители служб центрального аппарата проводят выездные совещания с личным составом территориальных органов прокуратуры.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба надзорного ведомства, вместе с рассмотрением итогов деятельности за прошлый год, перед прокурорами регионов ставятся задачи по повышению эффективности надзорной деятельности. В области защиты общественных интересов на прокуроров областей возложена персональная ответственность за обеспечение общественно-политической стабильности.

«В этой связи поручено своевременно реагировать на социальные проблемы в трудовых, жилищных, коммунальных и земельных правоотношениях. Кроме того, приоритетными обозначены вопросы сопровождения целевого использования средств бюджета и Национального фонда, в том числе выделяемых на реализацию государственных программ. Поручено принять комплекс мер по разрешению экологических проблем регионов и обеспечению транспортной безопасности. В уголовном процессе требуется повысить роль процессуальных прокуроров в надзоре за соблюдением конституционных прав граждан с момента регистрации правонарушения до вынесения судебного приговора», - отмечается в сообщении.

Представители Генпрокуратуры предупредили коллег об ответственности за незаконное вовлечение граждан в уголовный процесс, волокиту и низкое качество следствия.

Перед специальными прокурорами поставлена задача расследовать уголовные дела, затрагивающие права неограниченного круга лиц, либо связанные с причинением существенного ущерба интересам государства.

По поручению генпрокурора Кайрата Кожамжарова каждый прокурор предупрежден о строгой ответственности за соблюдение антикоррупционного законодательства, Кодекса чести и служебной дисциплины, в том числе во внеслужебное время, сообщили в пресс-службе.