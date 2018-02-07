В Улан-Баторе прошел зимний фестиваль монгольской культуры и традиций (фото)
CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе прошел зимний фестиваль, организованный Агентством туризма Улан-Батора, сообщает «Ikon».
Фестиваль традиционно организуется в первые выходные февраля каждого года.
Зимний фестиваль Улан-Батора имеет важное значение для ознакомления иностранных и отечественных туристов с монгольской культурой и традициями. На фестивале демонстрируются национальные игры и культура, а также продвигаются новые формы общественного спорта.
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