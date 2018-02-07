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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Началась разработка четвертой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря

CA-NEWS (TM) - Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала активизировал свою деятельность сразу по нескольким направлениям в соответствии с одобренным Правлением Фонда планом работы, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В настоящее время начались подготовительные мероприятия по продвижению вопроса о присоединении к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии (Ашхабадской) стран региона. Этот документ в настоящее время подписали Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан. После присоединения Казахстана и Узбекистана конвенция вступит в силу, что позволит заложить долгосрочные правовые основы сотрудничества по широкому спектру направлений: от охраны окружающей среды до использования водных ресурсов.

Началась разработка новой, четвёртой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). Это важный документ регионального значения служит основой для устойчивого развития Центральной Азии, активизации межгосударственного взаимодействия в рамках деятельности Фонда, направленной на улучшение условий и качества жизни в Приаралье. С момента создания Фонда было реализовано три подобных плана, срок действия последнего завершился в 2015 году.

Для разработки ПБАМ-4 в настоящее время создаются региональные и национальные рабочие группы, состоящие из представителей структурных подразделений МФСА, специалистов министерств и ведомств государств-учредителей, международных экспертов. Программа будет включать проекты, представленные странами-участниками Фонда. Её подготовка будет координироваться в ходе многосторонних консультаций, с тем, чтобы разработанные документы отвечали приоритетам развития региона. Подготовка ПБАМ-4 планируется по следующим направлениям: комплексное использование водных ресурсов, экологическое, социально-экономическое и совершенствование институционально-правовых механизмов.

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