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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане около 2,4 млн кв.м жилья введено в эксплуатацию в 2017 году

CA-NEWS (KZ) - В Астане 2 млн 359,7 тыс. кв.м жилья введено в эксплуатацию в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба акимата города, с начала реализации программы развития регионов до 2020 года в столице Казахстана введено в эксплуатацию 19 жилых комплексов общей площадью 244,1 тыс. кв. м на 4504 квартиры.

В 2017 году введено в эксплуатацию 4 комплекса на 380 квартир общей площадью 23,9 тыс. кв.м.

По направлению «Арендное жилье для очередников» 583 квартиры общей площадью 26,2 тыс. кв.м будут завершены в 2018 году. Также продолжается строительство трех ЖК общей площадью 31,5 тыс. кв.м на 701 квартиру и 118 квартир общей площадью 5,3 тыс. кв. м по направлению «Жилье через систему Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана».

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