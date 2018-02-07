В мажилисе Казахстана предлагают извлекать полезные ископаемые из техногенных отвалов

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса от фракции «Ак жол» предлагают извлекать полезные ископаемые из техногенных отвалов. Соответствующий запрос в адрес Министерства по инвестициям и развитию Казахстана на заседании 7 февраля зачитала Дания Еспаева.

Она сообщила, что по данным Департамента недропользования МИР РК, в стране 1370 объектов техногенных минеральных образований. 450 из них смешанные объекты, в которых часть ТМО является государственной собственностью.

По данным ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, в стране накоплено свыше 40 млрд тонн техногенных минеральных образований, которые нуждаются в переработке. Большая часть ТМО находится в пределах контрактных территорий действующих недропользователей.

«ТМО несет в себе огромный потенциал для развития экономики, так как они содержат остаточные полезные ископаемые как драгоценных, так и редкоземельных металлов. Современные технологии позволяют обеспечить высокий уровень их извлечения», - отметила парламентарий.

Она добавила, что во время встреч с предпринимателями отмечалось, что разработка данных отвалов позволит открыть новые рабочие места и обеспечит поступления в бюджет.

«В Казахстане есть компании с собственными технологичными проектами по переработке ТМО, позволяющими достичь высокого уровня извлекаемости полезных ископаемых, но у них нет доступа к ТМО. Согласно законодательству, право собственности на объекты находится у недропользователя до окончания срока контракта по недропользованию. Это приводит к тому, что миллионы тонн потенциальных ресурсов десятилетиями накапливаются в виде отходов, которые не работают на национальную экономику», - сказала Д.Еспаева.