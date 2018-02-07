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  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Непосредственная реализация проекта CASA-1000 начнется в этом году, - Минэнерго Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Непосредственные работы по строительству высоковольтной региональной линии электропередачи CASA-1000 планируется начать в этом году. Посредством данной линии предполагается поставлять таджикскую и кыргызскую электроэнергию в Пакистан и Афганистан, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

В Минэнерго отмечают, что на первом этапе планируется начать строительство конвертерных подстанций на территории Таджикистана и Пакистана.

«На территории Таджикистана конверторная подстанция пропускной способностью 1300 мВт будет построена в Сангтуде. Тендер по технической части завершен. Со стороны Всемирного банка, который является основным инвестором проекта, принято решение, что в начале марта будут открыты финансовые предложения компаний, заинтересованных в строительстве этого объекта. Если предложения компаний будет в рамках бюджета, будет подписан соответствующий контракт с победителем тендера и начнется физическая реализация проекта», - подчеркивают в министерстве.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 состоялся 11 мая 2016 года в Турсунзаде. В раках проекта будет также построена 477-километровая линия электропередачи 500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда.

Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП. На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн.

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Комментарии (1)
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erementiy
13:48, 07 февраля 2018
Красавчики. Только мне не нравится 30_70 дележ. Хотя если по мере увелечения будет увеличиваться и доля КР то тогда будет класс
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