Непосредственная реализация проекта CASA-1000 начнется в этом году, - Минэнерго Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Непосредственные работы по строительству высоковольтной региональной линии электропередачи CASA-1000 планируется начать в этом году. Посредством данной линии предполагается поставлять таджикскую и кыргызскую электроэнергию в Пакистан и Афганистан, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

В Минэнерго отмечают, что на первом этапе планируется начать строительство конвертерных подстанций на территории Таджикистана и Пакистана.

«На территории Таджикистана конверторная подстанция пропускной способностью 1300 мВт будет построена в Сангтуде. Тендер по технической части завершен. Со стороны Всемирного банка, который является основным инвестором проекта, принято решение, что в начале марта будут открыты финансовые предложения компаний, заинтересованных в строительстве этого объекта. Если предложения компаний будет в рамках бюджета, будет подписан соответствующий контракт с победителем тендера и начнется физическая реализация проекта», - подчеркивают в министерстве.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 состоялся 11 мая 2016 года в Турсунзаде. В раках проекта будет также построена 477-километровая линия электропередачи 500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда.

Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП. На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн.