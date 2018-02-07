Президент Польши подписал закон, который запрещает говорить о причастности поляков к Холокосту и называть «польскими» лагеря смерти

CA-NEWS (CA) - Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на пресс-секретаря президента Кшиштофа Лапиньского.

Поправки в закон об Институте национальной памяти предусматривают штраф и тюремный срок (до трех лет) за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков во время Второй мировой войны, а также за за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. В частности, закон запрещает называть «польскими» лагеря смерти, которые создали на территории Польши нацисты.

Как сообщает РБК, ранее польский лидер заявил, что подпишет «закон о холокосте». «После анализа закона я решил подписать его, и в связи с этим он вступит в силу», - сказал Дуда.

«Наши предки, которые жили во время Второй мировой войны, многие наши близкие погибли в годы войны от рук нацистов и иных вторгавшихся в Польшу», - подчеркнул Дуда.По его словам, за время Второй мировой войны были убиты 6 млн поляков, «главным образом немецкими оккупантами, некоторые из них погибли от рук российских коммунистов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал положения закона «неприемлемыми», а оценки, содержащиеся в документе, «необъективными». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Варшава пытается отрицать холокост. Он также назвал закон «безосновательным». Кроме того, в ОБСЕ назвали «закон о холокосте» попыткой ущемить свободу слова.