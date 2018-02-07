Депутат мажилиса предлагает прекратить приватизацию гособъектов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Айкын Конуров предлагает прекратить реализацию программы приватизации национальных объектов Казахстана в существующем виде. Об этом он сказал 7 февраля на заседании палаты парламента.

По его словам, вторая волна приватизации продолжается в республике четвертый год. За это время продано более 600 объектов, однако эффект вызывает вопросы.

«Во-первых, общая выручка за весь период от приватизации составила 256 миллиардов тенге ($795 млн) без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы. Во-вторых, из общего количества проданных 54% - объекты коммунальной собственности, и большинство из них имеет социальную направленность и не приводит к реальному расширению экономических возможностей частного сектора. В-третьих, не решается задача уменьшения роли государства в экономике», - отметил депутат.

Он сообщил, что масштаб деятельности созданных в 2107 году крупных нацкомпаний KAZAKH INVEST и Kazakh Tourism превышает объем всех приватизированных коммунальных объектов вместе взятых.

«По факту отмечается усиление государственного присутствия в экономике на фоне формального сокращения числа государственных объектов. В-четвертых, приватизация не привела к стимулированию фондового рынка. Из 114 проданных объектов национальных холдингов только 29 были реализованы через конкурсы и аукционы с повышением цены. Остальные 85 объектов, это почти 75%, были реализованы через аукционы с понижением цены либо вообще без конкурсных процедур.

В-пятых, в ходе второй волны приватизации из программы был исключен 321 объект, почти каждый третий. Это свидетельствует о непроработанности списка активов, выставленных на продажу, отсутствии объективной необходимости их приватизации. Не отмечается приток инвестиций в приватизированные предприятия и их экономическое оживление. В настоящее время процесс приватизации продолжается в инерционном режиме, при этом непонятны его экономические цели и задачи, которые намерено решить государство. Нет четкого определения отраслей, в которых участие государства нужно свести к нулю, и тех, где оно должно сохранить свою роль. Из-за отсутствия конкретных критериев список объектов постоянно пересматривается. Учитывая, что почти за четыре года приватизации экономический эффект для страны несущественен, а у граждан вызывает скепсис и опасения касательно будущего объектов коммунальной собственности и роста тарифов, считаем нецелесообразным продолжать реализацию программы в существующем виде. Вместо нее необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям, понятных как бизнесу, так и населению», - зачитал он запрос.