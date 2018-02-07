Китай и Монголия намерены укрепить межпарламентское сотрудничество

CA-NEWS (MNG) - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Дэцзян во вторник в Пекине встретился с заместителем председателя Великого государственного хурала (ВГХ, парламент Монголии) Л.Энх-Амгаланом. Стороны договорились об усилении межпарламентского сотрудничества, сообщает 6 февраля Синьхуа.

Чжан Дэцзян выразил надежду на то, что ВСНП и ВГХ в полной мере задействуют механизм регулярных межпарламентских обменов для углубления сотрудничества.

Он сказал, что парламенты двух стран должны делиться опытом государственного управления и законотворчества, улучшить правовую гарантию прагматичного сотрудничества и расширить общественную основу дружбы между двумя странами.

Он также призвал обе стороны уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга и укреплять политическую основу китайско-монгольских отношений.

Л.Энх-Амгалан в свою очередь заявил, что ВГХ готов углублять дружественные обмены с ВСНП для того, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений.