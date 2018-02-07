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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии посетил с визитом КНДР

CA-NEWS (MNG) - КНДР и Монголия договорились поддерживать традиционные хорошие отношения и сотрудничать в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и его монгольский коллега Дамдин Цогтбаатар провели в понедельник переговоры в Пхеньяне. Стороны договорились о дальнейшем поддержании хороших связей между двумя странами, сохраняющихся с момента установления дипломатических отношений 70 лет назад.

Министры также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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