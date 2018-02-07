Глава МИД Монголии посетил с визитом КНДР
CA-NEWS (MNG) - КНДР и Монголия договорились поддерживать традиционные хорошие отношения и сотрудничать в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и его монгольский коллега Дамдин Цогтбаатар провели в понедельник переговоры в Пхеньяне. Стороны договорились о дальнейшем поддержании хороших связей между двумя странами, сохраняющихся с момента установления дипломатических отношений 70 лет назад.
Министры также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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