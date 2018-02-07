Депутат мажилиса заявил, что чиновник из Алматы отдал тендер иностранной компании и может уехать «на острова с пальмами»

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Азат Перуашев заявил, что чиновник из Алматы отдал тендер иностранной компании и может уехать «на острова с пальмами».

Как сказал он 7 февраля на заседании парламента, ранее фракция «Ак жол» направляла запрос в адрес премьер-министра и генерального прокурора Казахтана.

«В запросе был приведен вопиющий пример - письмо и.о. руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Саматова, который обвинил один из казахстанских заводов в реэкспорте чужой продукции и одновременно навязчиво рекламировал иностранную фирму как старейшего и надежного поставщика, которому и был передан тендер на 9 млрд 335 млн бюджетных средств. С его слов выходило, что в нашей стране нет опытных и надежных производителей подобной продукции», - отметил депутат.

Он добавил, что после запроса несколько телеканалов опубликовали сюжеты, по которым на ряде отечественных предприятий налажено производство и разработка аналогичной продукции, трудятся молодые инженеры и конструкторы, работает несколько тысяч граждан республики.

«Установлено, что при подготовке ответа ответственные лица управления термин «реэкспортировались» применили некорректно. Управление внесло представление об устранении нарушения и наложении дисциплинарной ответственности ответственных лиц, это, хочу отметить, просто выговор. Что получается? Чиновник придумал отговорку, сославшись на которую он лишает контракта казахстанское предприятие и оставляет наших соотечественников без заработка, зато отдает этот заказ иностранной компании. А проверяющие органы уверяют, что это просто некорректная оговорка. Ничего себе оговорка ценой в 9 млрд! При этом никакого умысла агентство не увидело. Получается, чиновник затащил иностранную компанию и беззастенчиво блокировал казахстанский завод просто так, за красивые глаза. Как-то в это слабо вериться», - возмутился А.Перуашев.

«Боюсь, что при таком тарифе много желающих появится проводить государственные миллиарды, а потом вообще можно уволиться с госслужбы и уехать на острова с пальмами», - предположил он и потребовал разобраться в вопросе.