РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
С начала года автовладельцы Астаны купили более 100 красивых номеров на $140 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Астане за январь 2018 года автовладельцам выдано более ста номеров с красивыми номерами, сообщает Департамент внутренних дел города.

По данным ведомства, стоимость номерных знаков повышенного спроса, такие как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также с одинаковыми буквенными обозначениями ААА, ВВВ, ССС составляет 137 тыс. 85 тенге ($426).

В то же время продолжается работа по выдаче номеров повышенного спроса 001, 002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, а также 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 888, 999, добавляют в ДВД.

За январь 2018 года выдано более 100 номеров на сумму более 45 млн тенге ($139 тыс. 752).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×