С начала года автовладельцы Астаны купили более 100 красивых номеров на $140 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Астане за январь 2018 года автовладельцам выдано более ста номеров с красивыми номерами, сообщает Департамент внутренних дел города.

По данным ведомства, стоимость номерных знаков повышенного спроса, такие как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также с одинаковыми буквенными обозначениями ААА, ВВВ, ССС составляет 137 тыс. 85 тенге ($426).

В то же время продолжается работа по выдаче номеров повышенного спроса 001, 002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, а также 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 888, 999, добавляют в ДВД.

За январь 2018 года выдано более 100 номеров на сумму более 45 млн тенге ($139 тыс. 752).