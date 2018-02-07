Генконсул КНР в Алматы прокомментировал новости о «лагерях для уйгур-мусульман» в Китае

CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Китая в Алматы Чжан Вэй опроверг новости о лагерях для перевоспитания уйгуров-мусульман. На встрече с представителями СМИ в среду, 7 февраля он подчеркнул важность обеспечения безопасности для любой страны.

«Такого понятия у нас вообще в Китае нет. Спросите у CNN, раз они проинформировали, но я думаю, безопасность для любого государства важна в первую степень. В Казахстане тоже проводится такая государственная политика для сохранения стабильности и безопасности страны, в Китае то же самое, в Америке то же самое, других странах то же самое. Лучше ссылаться на китайские СМИ, как они освещают, а не на Запад», - цитирует его слова «Sputnik Казахстан».

По его словам, оперативность, правдивость, объективность — это основные элементы качества для сотрудников СМИ.

Ранее, телеканал CNN сообщил, что в городе Кашгаре Синьцзян-Уйгурского автономного района около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря.

По данным канала, там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который «им не родной»: местные жители говорят на уйгурском языке.